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الوطن

محمد منير لـ"حديث المساء": أعمالي الفنية تعبر عن ثقافة الشعب المصري

منذ 53 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
محمد منير لـ"حديث المساء": أعمالي الفنية تعبر عن ثقافة الشعب المصري

محمد منير

قال الفنان محمد منير "الكينج"، إن الجيش المصري يحارب الإرهاب والتطرف للحفاظ على هوية وثقافة الشعب المصري.

وأضاف منير، في لقاء خاص لبرنامج "حديث المساء"، من تقديم الإعلامية سهام صالح على قناة "mbc مصر"، أن الجيش المصري يحمي مصر من التطرف والأفكار الهدامة.

وأكد "الكينج"، أن جميع أعماله الفنية في حب مصر وتعبر عن ثقافة الشعب المصري، معربًا عن سعادته للمشاركة في احتفالات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية2017"، مؤكدا أنه يستعد لأغنية جديدة بعنوان "الوطن".

وناشد منير جموع المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "أنا هاروح أشارك".

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