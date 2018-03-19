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الوطن

موجز الـ6 صباحًا| محمد منير يحيي الجيش والشرطة من ساحة معبد الكرنك

اليوم AM 06:21
كتب: أحمد حامد دياب
موجز الـ6 صباحًا| محمد منير يحيي الجيش والشرطة من ساحة معبد الكرنك

محمد منير

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث استقبلت ساحة معبد الكرنك 60 ألف مشارك من أهالي اﻷقصر ومحافظات الصعيد المجاورة، لحضور حفل الفنان محمد منير والذي يعد الحفل اﻷول له في محافظة اﻷقصر، وذلك في ختام فعاليات اﻷقصر عاصمة الثقافة العربية.

من جانبه، وجَّه الفنان محمد منير تحية إلى الجيش المصري والشرطة والشعب، لمواجهتهم اﻹرهاب في سيناء في ظل العملية الشاملة.

وقال منير خلال الحفل الغنائي في ساحة معبد اﻷقصر ضمن فعاليات ختام اﻷقصر عاصمة الثقافة العربية بالأمس، إن وقوفه اليوم على المسرح، يؤكد دعمه للقوات المسلحة المصرية والشرطة في مواجهتها للإرهاب، مرددا: "إن مصر تشهد معركة عظيمة للحفاظ على ثقافتها وهويتها وهذا الشعب العظيم يواجه هجمة إرهاب شرسة".

وأضاف: "أحيي الشعب العظيم الذي يدافع عن الثقافة، الثقافة جمعتنا هنا على أرض طيبة اليوم". 

وخلال الحفل وجَّه منير تحية لوزيري الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم ونظيرها المغربي محمد اﻷعرج، على خلفية تسليم شعلة عاصمة الثقافة العربية من اﻷقصر إلى مدينة وجدة المغربية.

وإلى أبرز الأخبار:

 

 

"منير" من ساحة الكرنك: ندعم الجيش المصري والشرطة في مواجهتهما للإرهاب

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