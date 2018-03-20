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الوطن

الفنان أحمد زكريا يكشف لـ"الوطن" كواليس مشاركته في "بالحجم العائلي"

اليوم AM 05:23
كتب: أحمد حامد دياب
الفنان أحمد زكريا يكشف لـ"الوطن" كواليس مشاركته في "بالحجم العائلي"

أحمد زكريا

اختارت المخرجة هالة خليل، الفنان الشاب أحمد زكريا، للمشاركة في مسلسلها الجديد "بالحجم العائلي"، والذي يؤدي دور البطولة فيه الفنان القدير يحيى الفخراني، ويخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وقال زكريا لـ"الوطن"، إنه يدين بالفضل للدكتور خالد جلال مدير مركز الإبداع الفني ومخرج مسرحية "سلم نفسك"، موضحا أنه يعتبر دوره مع الفخراني في مسلسل "بالحجم العائلي" مع المخرجة الدكتورة هالة خليل، هو البداية الحقيقية له بعد النجاح الساحق الذي حققته مسرحية "سلم نفسك"، التي أدى أحد أدوراها.

كانت بدايات زكريا على مسرح الدولة، حيث شارك بدور صغير في مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني، وشارك في عدد من المسرحيات على مسارح الدولة حتى التحق بالدفعة الثالثة بمركز الإبداع الفني، وشارك في مسرحية "سلم نفسك" واختارته الدكتورة هالة خليل للمشاركة في مسلسلها الجديد بعد مشاهدة عرض المسرحية.

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