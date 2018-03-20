ترامب: الحرس الثوري أنفق 16 مليار دولار لدعم نظام الأسد والإرهاب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحرس الثوري الإيراني هو جيش معاد يتعامل بوحشية مع الشعب الإيراني، وإن الحرس الثوري يسرق الشعب الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية نقلتها عنه "سكاي نيوز"، أن الحرس الثوري أنفق منذ العام 2012 أكثر من 16 مليار دولار من ثروات الإيرانيين لدعم نظام الأسد، والإرهاب في سوريا والعراق واليمن.

وأكد أن النظام الإيراني يقمع حقوق مواطنيه ويمنعهم من الحصول على المعلومات، مشددًا على أن وزارة الخزانة تصدر اليوم تعميما يؤكد دعم الولايات المتحدة لحرية حصول الشعب الإيراني على المعلومات.

وتعهد ترامب بمحاسبة ومسائلة الحرس الثوري والنظام الإيراني، بسبب تنفيذهم لهجمات إلكترونية في الخارج، ولقمعهم المواطنين الإيرانيين الذين يحتجون على الاضطهاد، مؤكدًا أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم البروباجندا لإخفاء حقيقة النظام الإيراني الذي ينهب ثروة الشعب في إيران.