تامر حسني: "بكبر وجمهوري بيكبر.. فيه أجانب بيسمعوني دلوقتي"

قال المطرب تامر حسني، إنه راض عن خطواته الفنية، وإنه ما زالت لديه أحلام فنية وشخصية يتمنى تحقيقها.

وأضاف حسني، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مصر النهاردة" المٌذاع عبر فضائية "مصر الأولى": "أنا لسه بشتغل على نفسي وبطور من نفسي، وبحاول إني أنشر فني على مستوى العالم كله، والحمد لله ماشي في خطوات ثابتة".

وتابع: "أنا واقف قدام المراية صح ودايمًا بحاول أطور من نفسي، وأشوف أنا ناقصني إيه فنيًا أشتغل عليه فنيا وموسيقيً، واتجاهات الموسيقى ومع الوقت بكبر وجمهوري بيكبر معايا سواء في الوطن العربي، وبقا فيه بعض الأجانب بيسمعوا تامر دلوقتي".