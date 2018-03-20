تامر حسني: سأفاجئ الجمهور السعودي بأغنية خليجية في حفلي المقبل

وجه المطرب تامر حسني شكره للمملكة العربية السعودية، لاختياره كأول مطرب يغني في السعودية.

وأضاف حسني، خلال لقاءه الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مصر النهاردة" المٌذاع عبر فضائية "مصر الأولى": "شرف كبير ومسؤولية كبيرة جدا، أن يكون الاختيار لفنان مصري بأن يحيي الحفل ده تحديدًا".

وتابع: "أنا عارف إن الجمهور السعودي بيحبني، وأنا بحبهم وبشوفهم في كل حفلاتي في كل أنحاء العالم، وبيقولولي هتغني عندنا امتى، ووجودهم بيبقى ملفت في حفلاتي".

وأوضح حسني أنه سيقدم مفاجأة للشعب السعودي في حفلته، وسيغني لهم أغنية باللهجة الخليجية، وستكون مفاجأة على المسرح.