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الوطن

خيري رمضان يهش ناموسة بعيدا عن قميص تامر حسني

منذ 25 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
خيري رمضان يهش ناموسة بعيدا عن قميص تامر حسني

تامر حسني وخيري رمضان

حل المطرب تامر حسني ضيفًا على الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مصر النهاردة"، المٌذاع عبر فضائية "مصر الأولى"، في فقرة خاصة من مدينة الجونة.

وتحدث حسني، خلال اللقاء عن مشواره الفني وأحلامه وفيلمه السينمائي المقبل، بالإضافة إلى حديثه عن حفله بالمملكة العربية السعودية.

وحدث موقف طريف أثناء الحلقة، فقد هش رمضان ناموسة كانت على قميص تامر حسني، قائلًا: "لا مؤاخذة يا جماعة ده ناموس الجونة، وده حلال ويجوز في البرامج إن ده يظهر معانا، والحمد لله إنه مش في الاستديو كان شالها التلفزيون المصري".

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