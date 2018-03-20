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الوطن

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى في القاهرة 29 درجة مئوية

منذ 24 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى في القاهرة 29 درجة مئوية

القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ29 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: 

 

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