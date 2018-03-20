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الوطن

نهاية الحق في اكتتاب زيادة رأسمال "أسمنت سيناء"

منذ 23 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
نهاية الحق في اكتتاب زيادة رأسمال "أسمنت سيناء"

البورصة - ارشيفية

ينتهي اليوم الحق في الاكتتاب لزيادة رأسمال أسمنت سيناء، اليوم، ومن المقرر فتح باب الاكتتاب اعتبارًا من 25 مارس الجاري ولمدة شهر تنتهي في 23 أبريل 2018، ويجوز غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب.

ووفقا للبورصة، سيتم تداول حق الاكتتاب منفصلا، خلال الفترة من 25 مارس وحتى 18 أبريل المقبل.

كما يتم سداد كامل قيمة الاكتتاب البالغة 10 جنيهات للسهم الواحدة، على أن يتم تحديد سعر فتح جق الاكتتاب منفصلا في أول جلسة تداول ويتم الإعلان عنه على شاشات البورصة وكذلك أي تحرك سعري، على أن يتم السداد نقدا أو بتحويلات سويفت، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب يتم الاكتفاء بما تم تغطيته.

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