"التعليم": إجازة الانتخابات للمدارس التي بها مقار للجان فقط

قال تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء، للرد على شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بمنح وزارة التربية والتعليم، إجازة لجميع المدارس خلال فترة الانتخابات الرئاسية الحالية، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له، بالعدد رقم (106) الصادر خلال الفترة ما بين 4 و13 فبراير 2018، إلا أنه لُوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، ما دفع المركز للتواصل مجددا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة.

وأضافت الوزارة، أن الإجازة ستمنح للطلاب -دون المدرسين- بالمدارس المخصصة فقط كمقار للجان الانتخابية، المقرر انعقادها خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري، مع سير الدراسة بشكل طبيعي، ومنتظم في باقي المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على خطة توزيع المناهج الدراسية، طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسى 2017/2018.