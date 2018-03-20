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الوطن

حملة "مواطن": شعبية السيسي في تزايد.. والشعب لدية إرادة بناء مصر

منذ 15 دقيقة
كتب: محمد الماحي
حملة "مواطن": شعبية السيسي في تزايد.. والشعب لدية إرادة بناء مصر

مواطن

أشاد الحسيني تاج الدين، مساعد منسق حملة مواطن الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة الجاليات المصرية بالخارج ووصفها "بأنها سكين قطعت ألسنة من يدعون للمقاطعة"، ورسالة مهمة للعالم الدولي بأن الشعب المصري لدية إرادة في بناء مستقبل وطنه.

وأضاف "الحسيني"، لـ"الوطن"، أن الحملة نظمت أمس، مؤتمرًا جماهيريًا بالدقهلية تجاوز الحضور الـ5 آلاف مواطن إشارة منة "لزيادة شعبية الرئيس السيسي"، ما سيؤثر بالإيجاب على المشاركة خلال المارثون الانتخابي. 

وأشار "الحسيني"، إلى أن الحملة تستعد اليوم لتنظيم مؤتمر جماهيري حاشد بالإسكندرية لدعم السيسي، وحث المواطنين على المشاركة وسيأتي على هامش المؤتمر تكريم عدد من الصحف والمواقع على تغطيتهم المحايدة في الانتخابات.

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