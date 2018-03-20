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الوطن

النيابة تقدم تقارير طبية لـ3 متهمين في قضية "فض رابعة"

منذ 21 دقيقة
كتب: علاء يوسف
النيابة تقدم تقارير طبية لـ3 متهمين في قضية "فض رابعة"

النيابة العامة

قدم ممثل النيابة في بداية جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، في قضية "فض اعتصام رابعة"، تقارير طبية لثلاثة متهمين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بناءً على قرار المحكمة في الجلسة السابقة.

وتضم القضية عددًا من قيادات الجماعة، بينهم "أسامة محمد مرسي، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، عبدالرحمن البر، أحمد عارف، عمرو زكي عضو البرلمان الأسبق، باسم عودة وزير التموين الأسبق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط" وآخرين.

وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.

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