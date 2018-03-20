"الصحة" تنفي نقص ألبان الأطفال المدعمة في السوق: العبوة بـ5 جنيهات

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت وجود أزمة.

وذكر المركز، في بيان اليوم، أن وزارة الصحة أكدت أن الكميات وفيرة والمخزون آمن، بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، مشيرة إلى أن هناك 1092 منفذا موزعا بالجمهورية يوفر ألبان الأطفال المدعمة.

وأوضحت الوزارة أن ألبان الأطفال المدعمة تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع بـ26 جنيهًا في وحدات الرعاية الصحية الأساسية، ومنافذ التوزيع، مضيفة أنه جار مكينة جميع المنافذ ليصبح الصرف باستخدام الرقم القومي.

وتابعت الوزارة، في تقريرها المرسل لمركز معلومات الحكومة، أن هذه تعد المرة الأولى في مصر التي يصبح لدينا مخزون وافر من ألبان الأطفال بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان، من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، وتحت إشراف طبي من الوزارة، لافتة إلى تحقيق فائض من الألبان المدعمة بعد إحكام الرقابة ووصول الدعم لمستحقيه.