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الوطن

الصين تحذر الولايات المتحدة من إجراء عسكري بسبب علاقتها بتايوان

منذ 29 دقيقة
كتب: وكالات
الصين تحذر الولايات المتحدة من إجراء عسكري بسبب علاقتها بتايوان

الرئيس الصيني

أفادت تقارير صحفية، أن الصين قد تتخذ إجراء عسكري إذا قررت الولايات المتحدة للمُضي قدما في التشريعات التي تستهدف تشجيع الاتصال رفيع المستوى مع المسؤولين في تايوان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع تشريع في نهاية الأسبوع الماضي يُشجع الولايات المتحدة لإرسال مسئولين رفيعي المستوى إلى تايوان لمقابلة نظرائهم هناك والعكس صحيح.

ودائماً ما تشتعل الخلافات بين الصين وتايوان، بسبب إصرار الأولى على أن الجزيرة جزأ لا يتجزأ منها، وتمسك الثانية بأحقيتها في الاستقلال والحكم الذاتي.

وتأتي التوترات السياسية بين القطبين الأمريكي والصيني، في فترة تحفل بالخلافات التجارية بين البلدين بعد القرار الأمريكي بتطبيق تعريفات جمركية على واردات الولايات المتحدة من الألمونيوم والصلب، إلى جانب تقارير صحفية ذكرت عزم ترامب على تطبيق تعريفات جمركية غير محددة على الصين.  

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