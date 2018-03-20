رئيس أمن المعلومات بـ"فيسبوك" ينفي استقالته بعد أزمة اختراق البيانات

نفا مسئول أمن المعلومات بشركة "فيسبوك" تقدمه باستقالته على خلفية تورط الشركة في أزمة اختراق بيانات عشرات ملايين المستخدمين، لكنه ذكر أن دوره في الشركة قد تغير.

وقال "توماس" في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه بالرغم من الشائعات "أنا لازلت على ارتباط كامل بفيسبوك"، مشيراً إلى أن أنه دوره في الشركة قد تغير.

وأضاف أنه في الوقت الحالي يقضي معظم وقته في اكتشاف مخاطر أمنية ناشئة.

وتأثر سهم "فيسبوك" بتلك التقارير وشهد أكبر هبوط يومي منذ مارس 2014 في ختام تداولات أمس متراجعاً بنحو 6.8% إلى 172.65 دولار.