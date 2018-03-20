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الوطن

قرار بوقف توزيع وجبات التغذية المدرسية في المنوفية

منذ 4 دقيقة
كتب: محمود الحصري
قرار بوقف توزيع وجبات التغذية المدرسية في المنوفية

صورة أرشيفية

قرر الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، والقائم بأعمال محافظ المنوفية وقف توزيع الوجبات والتغذية المدرسية بكافة المدارس بدائرة المحافظة، لحين صدور تقارير معتمدة بصلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية من وزارة الصحة، وكذا الوقوف على أسباب اشتباه تسمم بعض طلبة مدرسة الشهيد محمود زكريا بقرية بير شمس بمركز ومدينة الباجور.

وكان بلاغ ورد لغرفة عمليات المحافظة بوجود حالات اشتباه بالإصابة بتسمم غذائي لطلبة مدرسة الشهيد محمود زكري، بقرية بير شمس بمركز ومدينة الباجور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين لمستشفي الباجور العام وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم.

كما وجه السكرتير العام مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وملابستها ومحاسبة المقصرين.

وكلف السكرتير العام رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والتموين كل بدائرته ومعه مدير الإدارة الصحية والتعليمية والإدارة التموينية بالمرور على جميع المدارس بدائرة المركز أو المدينة أو الحي للتأكد من تاريخ الصلاحية الخاص بالتغذية المدرسية،و تم التنبيه على كل رئيس قرية وبرفقته مدير الوحدة الصحية ومراقب الأغذية ومديري المدارس بدائرة القرية لتنفيذ ذات المهمة الموكلة لرئيس المدينة لوقف صرف أي من المقرارات الغذائية للطلاب إلا بعد قيام اللجان المختصة بفحصها والتأكد من سلامتها.

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