"الري": تنفيذ 75% من مشروع سحارة سرابيوم بـ182 مليون جنيه

قال المهندس عامر أحمد شكري، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظات القناة، إنه تم تنفيذ 75% من أعمال مشروع سحارة سرابيوم الجديدة ك 93.00 ترقيم القناة أسفل قناة السويس الجديدة بتكلفة إجمالية قدرها 182 مليون جنيه.

وأوضح شكري، في تصريحات صحفية، أن الإدارة تتولى تنفيذ المشروع وهو أحد أهم المشاريع القومية وتتحمل هيئة قناة السويس تكلفة التنفيذ كاملة، مضيفا أن الإدارة تجرى تنفيذ أعمال أحواض تخزين أرضية لمياه الري بزمام قرية الأمل بعدد 81 خزان أرضي لخدمة مساحة 3500 فدان، بتكلفة 42 مليون جنيه.