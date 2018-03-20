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الوطن

انتهاء اختبارات مشرفي الحج لمحافظات الصعيد بسوهاج

منذ 2 دقيقة
كتب: خالد الغويط
انتهاء اختبارات مشرفي الحج لمحافظات الصعيد بسوهاج

الانتهاء من اختبارات مشرفي الحج لمحافظات الصعيد بسوهاج

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه تم الانتهاء من إجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لعدد 261 مشرف من المتقدمين لاختبارات مشرفى حج الجمعيات الأهلية لعام 1439 هـ / 2018 م لمحافظات الصعيد المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر، وذلك بحضور لجنة من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى.

من جانبه أوضح محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم اختيار محافظة سوهاج لإجراء تلك الاختبارات للمتقدمين من محافظات الصعيد، وقد تم عقد الاختبارات بمركز إعداد القادة بمدينة ناصر لتحديد مشرفى المحافظات.

  وقد توجه مسؤولي المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وضيوف المحافظة من مشرفى محافظات الصعيد بالشكر لمحافظ الاقليم ومسئولى التضامن الاجتماعى بالمحافظة، على حسن الاستقبال والتنظيم وتوفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الاختبارات.

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