بالصور| محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات

كرم المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، في احتفالية كبرى الأمهات والأباء المثاليين على مستوى المحافظة.

شمل الحفل تكريم نادية متولي أبو رحاب، الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة القاهرة، وكذلك رضا بحيري علي خليف، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأم والأب المثاليين على مستوى القوات المسلحة، وكل من آمال أحمد فرج الله والدة الشهيد مجند محمد محمود عبد الفتاح، وصفية سيد عبد العال، وأمال فتحي زيدان، وإيمان صالح محمد أحمد، هدى محمد عبدالحافظ وفاطمة حنفي حسنين، ضمن 21 من الأمهات المثاليات على مستوى ديوان عام المحافظة، إلى جانب تكريم 55 أم مثالية أولى على مستوى أحياء ومديريات المحافظة.

وحصلت كل من الأمهات المثاليات الأوائل على شهادة تقدير ومكافأة مالية، إلى جانب أجهزة كهربائية وهدايا عينية مقدمة من إحدى الشركات.

وأكد عبدالحميد، أن تكريم الأمهات المثاليات يأتي كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع، وضرب المثل للتضحية والعطاء ونكران الذات، فالأم المصرية أعطت معنى كبير لقيمة التضحية حيث قدمت أبناءها شهداء في سبيل الدفاع عن الوطن.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الأم هي مصنع الرجال وأن هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهم في تدعيم الأسرة والحفاظ علي كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها وتأكيد أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات، ودليلاً على تحضره وعاملاً أساسيا في تقدمه، كما يعطي للشباب القدوة عما يجب أن تكون عليه الأسر تأكيداً لمنظومة القيم في المجتمع

وشهد الحفل نواب المحافظ، ووفاء حامد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من رؤساء الأحياء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وممثلي الجمعيات الأهلية.