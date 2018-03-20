تسجيل الدخول

الوطن

"التعليم" تنظم "سباقات جري" لأطفال "داون".. وخبراء: تعزز ثقتهم بأنفسهم

منذ 23 دقيقة
كتب: سمر صالح
"التعليم" تنظم "سباقات جري" لأطفال "داون".. وخبراء: تعزز ثقتهم بأنفسهم

ماراثون أطفال متلازمة داون

احتفالا باليوم العالمي "لمتلازمة داون" خلال شهر مارس الجاري، وفي إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عام لذوي الاحتياجات الخاصة، أطلقت وزارة التربية والتعليم عدة سباقات للجري "ماراثون"، بجميع محافظات مصر لطلاب التربية الفكرية، وطلاب الدمج والطلاب الموهوبين من مدارس التعليم العام.

وتهدف هذه السباقات إلى تنمية قدرات ومهارات الطلاب من متلازمة داون، وتسليط الضوء عليهم وتوعية المجتمع بقدراتهم ودمجهم ضمن نسيج المجتمع، حسبما جاء في تصريحات أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم.

ونظّمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، ماراثون الجري لطلاب التربية الفكرية والموهوبين.

وفي أسوان، نظمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فعاليات ماراثون طلاب "متلازمة داون" والموهوبين ،اليوم، من أمام نقابة المعلمين وحتى مبنى ديوان عام محافظة أسوان.

الدكتورة مايسة فاضل، أستاذ علم النفس التربوي، أشادت بهذه الفعاليات التي أطلقتها الوزارة، لما فيها من فائدة كبرى تتمثل في تعزيز ثقة الأطفال المرضى بمتلازمة داون بأنفسهم ودمجهم مع باقي الأطفال العادية في المجتمع لتقوية الروابط بينهم.

إلى جانب ذلك، تساعد هذه الفعاليات في حب هذه الفئة من الأطفال للمدرسة وزيادة رغبتهم في الإنتاج والتحصيل، وحسب حديث "فاضل" لـ"الوطن": "كل ذلك بالوقت يلغي نظرة المجتمع السلبية لهذه الفئة، فلكل منا دور في المجتمع يؤديه بطريقته الخاصة".

من جانبه قال الدكتور طه أبو حسين، أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية، لـ"الوطن"، إن الأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يملكون قدرات مختلفة إذا تم توظيفها بشكل جيد وإذا شعروا بالتقدير سنحصل منهم على إنتاجية عالية وتكون الحصيلة النهائية مجتمعا سليما مترابطا.

أخبار متعلقة

الثلاثاء.. ماراثون لطلاب متلازمة داون في أسوان بعنوان "بقدراتي أستطيع"

الثلاثاء.. ماراثون لطلاب متلازمة داون في أسوان بعنوان "بقدراتي أستطيع"
اليوم.. "شؤون الإعاقة بتعليم الإسماعيلية" ينظم احتفالية متلازمة داون

اليوم.. "شؤون الإعاقة بتعليم الإسماعيلية" ينظم احتفالية متلازمة داون
"التعليم" تنظم محاضرة عن متلازمة داون من خلال الفيديو كونفرانس

"التعليم" تنظم محاضرة عن متلازمة داون من خلال الفيديو كونفرانس
تكريم الفائزين في ماراثون "متلازمة داون" بأسوان

تكريم الفائزين في ماراثون "متلازمة داون" بأسوان

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

فلسطينيون يزرعون شتلات الزيتون بالقرب من حدود غزة

فلسطينيون يزرعون شتلات الزيتون بالقرب من حدود غزة

في عيد الاستقلال.. السبسي يقدم مؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي بتونس

في عيد الاستقلال.. السبسي يقدم مؤشرات على تأزم الوضع الاقتصادي بتونس

افتتاح "معرض نابلس الأوّل للزهور والطيور" شمال الضفة الغربية

افتتاح "معرض نابلس الأوّل للزهور والطيور" شمال الضفة الغربية

المؤبد لفني في مستشفى دمنهور اختلس عهدة "مواد مخدرة"

المؤبد لفني في مستشفى دمنهور اختلس عهدة "مواد مخدرة"

السيسي يلتقي وزير الطيران.. ويوجه بتطوير القطاع وتعزيز قدراته

السيسي يلتقي وزير الطيران.. ويوجه بتطوير القطاع وتعزيز قدراته

اختيارات الوطن

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عم شبراوى».. هجرته ابنته فعاش على الرصيف 15 عاماً

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

«عبدالله» نزيل العناية المركزة منذ 3 سنوات بكفر الشيخ.. والأطباء: علاجه فى أمريكا

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

ماسح أحذية بـ«بدلة وقميص»: «ولا كل من مسك الورنيش مغاورى»

الأكثر قراءة

عاجل