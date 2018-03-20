"التعليم" تنظم "سباقات جري" لأطفال "داون".. وخبراء: تعزز ثقتهم بأنفسهم

احتفالا باليوم العالمي "لمتلازمة داون" خلال شهر مارس الجاري، وفي إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عام لذوي الاحتياجات الخاصة، أطلقت وزارة التربية والتعليم عدة سباقات للجري "ماراثون"، بجميع محافظات مصر لطلاب التربية الفكرية، وطلاب الدمج والطلاب الموهوبين من مدارس التعليم العام.

وتهدف هذه السباقات إلى تنمية قدرات ومهارات الطلاب من متلازمة داون، وتسليط الضوء عليهم وتوعية المجتمع بقدراتهم ودمجهم ضمن نسيج المجتمع، حسبما جاء في تصريحات أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم.

ونظّمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، ماراثون الجري لطلاب التربية الفكرية والموهوبين.

وفي أسوان، نظمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فعاليات ماراثون طلاب "متلازمة داون" والموهوبين ،اليوم، من أمام نقابة المعلمين وحتى مبنى ديوان عام محافظة أسوان.

الدكتورة مايسة فاضل، أستاذ علم النفس التربوي، أشادت بهذه الفعاليات التي أطلقتها الوزارة، لما فيها من فائدة كبرى تتمثل في تعزيز ثقة الأطفال المرضى بمتلازمة داون بأنفسهم ودمجهم مع باقي الأطفال العادية في المجتمع لتقوية الروابط بينهم.

إلى جانب ذلك، تساعد هذه الفعاليات في حب هذه الفئة من الأطفال للمدرسة وزيادة رغبتهم في الإنتاج والتحصيل، وحسب حديث "فاضل" لـ"الوطن": "كل ذلك بالوقت يلغي نظرة المجتمع السلبية لهذه الفئة، فلكل منا دور في المجتمع يؤديه بطريقته الخاصة".

من جانبه قال الدكتور طه أبو حسين، أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية، لـ"الوطن"، إن الأطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يملكون قدرات مختلفة إذا تم توظيفها بشكل جيد وإذا شعروا بالتقدير سنحصل منهم على إنتاجية عالية وتكون الحصيلة النهائية مجتمعا سليما مترابطا.