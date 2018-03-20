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الوطن

"الفطيم العقارية" تعتزم طرح 4 مشروعات بـ425 مليون دولار

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
"الفطيم العقارية" تعتزم طرح 4 مشروعات بـ425 مليون دولار

الفطيم العقارية

قال العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن شركته تعتزم طرح 4 مشروعات جديدة في 2018 باستثمارات 7.5 مليار جنيه، ما يعادل 425 مليون دولار

وأضاف أشرف عز الدين، على هامش مائدة مستديرة، اليوم الثلاثاء، أن المشروعات الجديدة تقع في كايرو فيستفال سيتي بشرق القاهرة.

وأوضح أن الأربعة مشروعات تقدر مبيعاتها بنحو 15 مليار جنيه. 

وكشف أن المشروعات الجديدة مقسمة على هاي لاند ويضم نحو 407 وحدات سكنية، ومشروع أورا ويضم نحو 146 فيلا.

وتابع: "البوديوم وهو مبنى إداري للمساحات الصغيرة ابتداءً من 70 وحتى 500 متر مربع، هذا بالإضافة إلى مبنى إداري لإحدى شركات البترول العالمية".

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