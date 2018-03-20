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الوطن

"الوطنية" تعد "كشوف وردية" لحذف المصوتين بالخارج من قاعدة البيانات

منذ 12 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
"الوطنية" تعد "كشوف وردية" لحذف المصوتين بالخارج من قاعدة البيانات

اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالخارج، تحت مسمى "الكشوف الوردية"، لتوزيعها على اللجان الانتخابية بالمحافظات، لمنع تكرار تصويتهم في الانتخابات بالداخل، المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إن الهيئة بدأت في إعداد تلك الكشوف عقب تسلم الحصر العددي لأصوات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية التب جرت أيام 16 و17 و18 مارس فب 139 لجنة بـ 124 دولة.

وأضاف الشريف لـ"الوطن"، أنه حرصا على إعمال مبدأي الشفافية والنزاهة، اتخذت الهيئة الوطنية إجراءات لمنع تكرار التصويت، من بينها حذف من أدلوا بأصواتهم في الخارج من قاعدة بيانات الناخبين، قبل طبع كشوف الناخبين وتوزيعها على اللجان الانتخابية بالمحافظات، والبالغ عددها 13 ألفا و706 لجان.

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