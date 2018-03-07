نشرة انتخابات الرئاسة| الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الثلاثاء، في الجريدة الرسمية، قراراها رقم 47 لسنة 2018، والخاص بوسائل الإعلام المقبولة لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على احتساب الأيام المخصصة للانتخابات الرئاسية فقط إجازة لجميع طلاب المدارس على مستوى الجمهورية.

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