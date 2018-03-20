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الوطن

رفع الإضاءة وإزالة التعديات على الشبكة بحي الجمرك في الإسكندرية

منذ 4 دقيقة
كتب: فاطمة محمود
رفع الإضاءة وإزالة التعديات على الشبكة بحي الجمرك في الإسكندرية

متابعة أعمال صيانة الكهرباء بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية

تابعت إدارة الكهرباء بحي الجمرك بالإسكندرية، اليوم، برئاسة المهندس حنفي محمد حنفي رئيس الحي، أعمال رفع مستوى الإضاءة بنطاق الحي، وتفادي المخاطر، وترشيد استهلاك الطاقة، وإزالة التعديات والسرقات على شبكة الإضاءة العامة بالميادين والشوارع، وذلك من خلال حملة ميدانية مكثفة.

وخلال الحملة تم إزالة خطر من الشبكة وعزل الكابلات وصيانة الكشافات المطفأة وإنارتها، وتنظيف الأعمدة وإزالة الحبال العالقة بها، وصيانة معظم الأعمدة وإنارتها، وتم تركيب ذراع بكشاف علي مبني المحكمة، وذلك شارع خيرالله بك، وخلف المحكمة، يأتي ذلك في ظل الاهتمام بإضاءة جميع مناطق الحي حفاظا على سلامة المواطنين ومازالت أعمال المتابعة مستمرة.

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