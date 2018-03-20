"مستقبل وطن" يطلق أتوبيسا لدعم وتأييد السيسي في الفيوم

أطلقت أمانة حزب "مستقبل وطن"، بمحافظة الفيوم، أول أتوبيس متنقل لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية، ووزعت الملصقات والكتيبات بشأن الإنجازات التي حققها خلال فترة رئاسته الأولى، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وحثت أمانة الحزب، المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري.

وقال المهندس عبد القادر الجارحي، أمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم، في بيان الحزب، أن الأتوبيس المتنقل، بدأ جولته بمدينة الفيوم من أمام مقر الحزب، بمنطقة دله، وعلى متنه 200 من شباب الحزب، يحملون الأعلام ولافتات الدعم والتأييد للرئيس السيسي، مرددين الهتافات والأغاني الوطنية.

وأضاف أمين عام الحزب بالفيوم، أن الأتوبيس جاب شوارع وميادين مدينة الفيوم، كما انطلق في جولة ماراثونية إلى مختلف مراكز وقرى المحافظ، بمشاركة سالم فتيح، الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية، وعبدالرحمن الشيخ، أمين الشباب، وجمال عبدالناصر، أمين العمل الجماهيري، وآخرين.