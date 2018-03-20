سكرتير جنوب سيناء يتفقد المقار الانتخابية بمدن خليج السويس

قال اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، إن جميع اللجان التي تم اختيارها لتكون مقار انتخابية بمدارس مدن خليج السويس تم إرسال كل التجهيزات اللازمة لها والمرور عليها مع رؤساء المدن وقيادات من القوات المسلحة التي من المفترض أن تتسلم اللجان قبيل العملية الانتخابية بيومين.

وأضاف عشماوي في تصريحات صحفية، أن المدارس تم اختيارها بعناية بالاتفاق مع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والأجهزة الأمنية بحيث تكون موجودة داخل الكتل السكنية ومحاطة بأسوار مرتفعة ومزودة بكل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اللواء نادر عشماوي في مدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس لمتابعة عملية تسليم المقار الانتخابية في مدن خليج السويس.

يذكر أن مدينة رأس سدر تضم مركزين ولجنتين فرعية إحداهما للإناث والأخرى للذكور بإجمالي 13 ألف و45 ناخبا كما تضم مدينة أبوزنيمة مركزا ولجنة مختلطة لعدد 5009 ناخبين وتضم مدينة أبورديس مركزا ولجنة واحدة مختلطة باجمالي 7 آلاف و 174 ناخبا.