مندوب مصر في جنيف يطالب باستكمال التحقيقات في قضية مريم

طالب السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمته اليوم أمام مجلس حقوق الانسان، الحكومة البريطانية باستكمال التحقيقات في حادث مقتل المواطنة المصرية مريم عبد السلام، من أجل تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.

كما طالب، الحكومة الألمانية بالانتهاء من التحقيقات في واقعة مقتل الطالبة المصرية شادن محمد الجوهري في مارس 2017 وتحمل الحكومة الألمانية مسؤوليتها في إجلاء الحقيقة وتحقيق المحاسبة الفعالة لمرتكبي الحادث.

وأدان السفير علاء يوسف، تصاعد الخطاب العنصري فى أوروبا وحضه على كراهية الأجانب وتشجيعه على التمييز والعنف ضد الأقليات واللاجئين والمهاجرين بما في ذلك ضد العرب والمسلمين والمنحدرين من أصول إفريقية.

وأشار إلى بعض التصريحات العنصرية التى صدرت مؤخرا عن كبار المسؤولين الألمان، والخطاب العنصري الذي تتبناه تيارات اليمين المتطرف التي يتسع نفوذها في دول الاتحاد الأوروبي وأبرزها حركة البديل من ألمانيا التي باتت تمثل أكبر أحزاب المعارضة داخل البُندستاج الألماني.