مفيد فوزي: غير مفتون بصلاح.. وأخشى عليه من مصير الجوهري

قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه ضد الفرحة الزائدة عن اللازم باللاعب محمد صلاح، بسبب تألقه مع فريقه ليفربول، مشيرًا إلى أنه غير مفتون باللاعب.

وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه خائف على محمد صلاح أن يلقى مصير محمود الجوهري نفسه، المدير الفني السابقة لمنتخب مصر، متابعًا: "الجمهور المصري رفع الجوهري سابع سما، وأول ما أخفق نزلوه سابع أرض، وخلوه يسافر الأردن".

وتابع فوزي: "ليست ضد اللاعب نهائيًا، ولكن ضد الفرحة الزائدة من الجماهير المصرية باللاعب".