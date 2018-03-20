محافظ أسوان يطالب المرأة بالنزول في الانتخابات الرئاسية

طالب اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، المرأة الأسوانية بالمشاركة الإيجابية والنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية، للإدلاء والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، حيث إن هذه الانتخابات تدعم وتقوى دور مصر الريادي أمام دول العالم والمنظمات الدولية، لافتًا إلى أن المشاركة بكثافة وإيجابية سيثبت للعالم بأن شعب مصر متحضر وجدير بالاحترام، لأنه يبحث عن مستقبل وطموحات بلده ويرد بقوة على قتلة الشهداء من خلال تحويل هذه المناسبة الوطنية إلى عرس ديمقراطي وأيام أعياد أمام اللجان مثل المشاهد التى نراها دائماً فى الأعياد بمحيط المساجد والكنائس لنكرر المشهد الوطنى الرائع للمصريين في الخارج والذى كان بمثابة طلقات رصاص في صدر الخائنين والمحرضين وقوى الشر.

جاء ذلك خلال احتفال محافظة أسوان، اليوم، بعيد الأم ويوم المرأة المصرية والذى كان فى أجواء من البهجة والفرحة والزغاريد ووسط حضور جماهيرى كبير كرَم خلالها محافظ أسوان 23 من الأمهات والمرأة المثالية ، بحضور المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس مجموعة العربى ومريم العربى مدير إدارة المسئولية المجتمعية بمجموعة العربى والتى ساهمت بتوزيع أجهزة منزلية وكهربائية على المكرمات، واللواء هاني محمود السكرتير العام والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية فضلاً عن قيادات المرأة والمجتمع المدنى والشباب.