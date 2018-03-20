"السكة الحديد": كاميرات لرصد المخالفات داخل المحطات وعلى "القضبان"

أكد اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة الخدمات المتكاملة وأعمال التأمين النظافة التابعة للسكة الحديد، أن الشركة اشترت كاميرات مراقبة، لرصد جميع المخالفات التي من الممكن أن تحدث داخل المحطات وعلى شريط السكك الحديدية على جميع خطوط الهيئة، بالإضافة إلى رصد الجرائم التي يرتكبها البعض، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

وقال حتاتة لـ" الوطن"، إن شركة الخدمات المتكاملة تعمل طوال الوقت على توفير كافة الحماية الأمنية للركاب من خلال انتشار أفراد الأمن الإداري داخل عربات القطارات لتوفير الأمن والأمان لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري.