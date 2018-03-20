رئيس "القلعة": الإجراءات الاقتصادية جعلت الناس أكثر تفاؤلا بالمستقبل

قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، إن الإجراءات الاقتصادية خلال الـ 4 سنوات الماضية كانت مرهقة ولكنها جعلت المواطنين أكثر تفاؤلا للمستقبل.

وأضاف هيكل خلال كلمته بمؤتمر "أنت الأمل" أن الإنجازات في قطاع الطرق والسياسة الخارجية والقضاء على فيروس سي، أمر جلل لم يكن يستطيع أي رئيس تطبيقه سوى السيسي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، أن القرارات المتعلقه باستغلال مكانه مصر الجغرافيه لربط الكهرباء بالقارة السمراء والدول المجاورة تصب في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن التحديات والصعوبات التي واجهناها تجعلنا أكثر تفاؤلا بمستقبل أبنائنا وتحسن أوضاع الطبقة المتوسطة وتحسين العشوائيات وأن ينعم المواطن المصري بحياة أفضل.