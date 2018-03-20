وقف الوجبات المدرسية فى أول أيام توزيعها بالمنوفية بعد الاشتباه فى تسمم 43 تلميذاً

أوقفت مديرية التربية والتعليم فى المنوفية توزيع وجبات التغذية المدرسية بجميع مدارس المحافظة، اليوم، لحين صدور تقارير معتمدة من وزارة الصحة بصلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، على خلفية إصابة 43 تلميذاً بمدرسة الشهيد محمود زكريا، فى قرية «بير شمس»، التابعة لمركز الباجور، بأعراض تسمم غذائى، فى أول أيام توزيع الوجبات المدرسية.

وقال الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق إسعاف المنوفية: «إن 12 سيارة تابعة للمرفق توجهت إلى المدرسة الابتدائية لنقل التلاميذ إلى مستشفى الباجور العام، بعد تلقّى بلاغ عن إصابتهم بمغص وقىء، والاشتباه فى تعرضهم لتسمم غذائى نتيجة تناول الوجبة المدرسية.

المستشفى: الإصابات نتيجة «ذعر جماعى».. والمديرية: لجنة لمعرفة مصدر الشائعة

وقال الدكتور سمير مصطفى، مدير مستشفى الباجور العام، اليوم: «إن 43 تلميذاً وصلوا المستشفى للاشتباه فى إصابتهم بتسمم غذائى، وتم إسعافهم على الفور»، موضحاً: «أجرينا الإسعافات الأولية لـ21 حالة، ومن المتوقع خروج جميع المصابين خلال ساعات»، مشيراً إلى أن «الكشف الطبى على التلاميذ لم يُثبت تعرضهم لتسمم غذائى، والإصابات ناتجة عن حالة ذعر جماعى».

وكشف رضا الرشيدى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والقائم بأعمال وكيل الوزارة، عن إحالة جميع العاملين فى مدرسة بير شمس الابتدائية إلى التحقيق، وإرسال لجنة من الإدارة التعليمية إلى المستشفى العام لمتابعة الحالة الصحية للتلاميذ، قبل أن يؤكد المستشفى عدم ثبوت إصابتهم بتسمم غذائى، وإرسال لجنة قانونية للمدرسة للتعرّف على مصدر الشائعة. وتجمهر أولياء أمور التلاميذ المصابين خارج مستشفى الباجور العام.