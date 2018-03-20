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الوطن

الأمم المتحدة: 45 ألف مدني فروا من الغوطة الشرقية في 10 أيام

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
الأمم المتحدة: 45 ألف مدني فروا من الغوطة الشرقية في 10 أيام

صورة أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن عدد المدنيين الفارين من الغوطة الشرقية منذ 11 مارس الجاري، بلغ أكثر من 45 ألفا.

وفي مؤتمر صحفي بنيويورك، جدد المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية استيفان دوجاريك، الدعوة إلى ضرورة حماية "النازحين الجدد ومئات الآلاف من المدنيين الذين ما يزالون محاصرين في مناطق القتال"،وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.

وأضاف أن وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "منزعجة للغاية من تزايد حدة الأزمة الإنسانية في سوريا، مع تصاعد القتال العنيف في الغوطة الشرقية وريف دمشق وعفرين، ما يتسبب في موجات نزوح جديدة واسعة النطاق".

وتابع أن جميع الملاجئ التابعة للوكالة، والمعدة لاستقبال الفارين من الغوطة الشرقية، باتت مزدحمة للغاية، وتفتقر إلى المرافق الصحية الأساسية.

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