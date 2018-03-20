تكريم المشاركين في ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حفل ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي أقيمت بالمركز الثقافي، على مدار 4 أيام، بمشاركة وفود 11 دولة عربية، بالإضافة إلى مصر وسميت في دورتها الأولى مسابقة الشيخ المرحوم محمد رفعت.

تضمَّن حفل الختام الذي أقيم اليوم، تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم تسجيلي عن المسابقة، وتقديم عدد من المنشدين المشاركين بالمسابقة فقرات من الإنشاد الديني.

وأكد محافظ بورسعيد، أن القرآن الكريم هو من يوحد الأمة الإسلامية كلها، وأن في مصر نسيجًا صلبًا (مسلم، مسيحي، وفرعوني)، غير موجود في العالم كله سوى في مصر، لذلك تتحطم كل المؤامرات والمخططات أمام هذا النسيج.

ورحب محافظ بورسعيد، بجميع الوفود العربية التي شاركت في المسابقة والتي تشرفت المحافظة بوجود مثل هذه الكوكبة من المتسابقين والقامات الدينية، مشيرًا أن المسابقة القادمة سوف تشهد مشاركة أعداد اكبر من الدول.

قدم محافظ بورسعيد، الشكر إلى اللجنة المنظمة للمسابقة ولكل من ساهم في نجاح تلك المسابقة الدينية.

وسلم المحافظ، جوائز المسابقة، بإجمالي مبلغ 500 ألف جنيه، وتضمن 5000 دولار للفائز الأول في فرع القرآن، و4000 دولار للفائز الثاني، و3000 دولار للفائز الثالث، فضلًا عن 4000 دولار للفائز الأول في فرع الإنشاد الديني، و3000 دولار للفائز الثاني، و2000 دولار للفائز الثالث، بالإضافة 2000 دولار للفائز بجائزة صوت بورسعيد الذهبي، بالإضافة إلي تكريم جميع المشاركين بالمسابقة.

وشهد ختام الاحتفالية الدكتور شمس الدين شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية، والتنفيذية، والمجلس القومي للمرأة.