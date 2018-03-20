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الوطن

"كلنا معاك" بشرنوب في البحيرة تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي

منذ 11 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
"كلنا معاك" بشرنوب في البحيرة تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي

مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في البحيرة

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" في البحيرة، بالاشتراك مع رابطة شباب شرنوب بالمحافظة، اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا بقرية "شرنوب"، بدمنهور، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

شارك في المؤتمر محمد وجية خالد، منسق عام الحملة، بالبحيرة، وسامح شاور، أمين تنظيم الحملة، وعطية شاهين، منسق الحملة بمركز دمنهور، والنائب السابق أحمد قرقورة، والدكتور محمد والي، خبير التنمية البشرية بجامعة دمنهور، ووائل الشرنوبى، مؤسس ربطة شباب شرنوب، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد محمد وجيه خالد، منسق عام الحملة، أن الرئيس السيسي أنقذ مصر بالانحياز للشعب المصري الذي خرج للميادين والشوارع في ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه ظهر في الوقت المناسب لإنقاذ الوطن، مشددًا على أن الرئيس السيسي، يعيد بناء الدولة المصرية بالتزامن مع حرب القوات المسلحة والشرطة في سيناء ضد الإرهاب الأسود.

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