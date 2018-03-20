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الوطن

برلمانى: السيسي أصبح أيقونة للوطنية والزعامة

منذ 6 دقيقة
كتب: هبة أمين
برلمانى: السيسي أصبح أيقونة للوطنية والزعامة

فوزي الشرباصي

أكد النائب فوزي الشرباصي، أن مصر على أبواب مرحلة تاريخية جديدة، تسطر فيها بأحرف من نور قصة نجاحها وهزيمتها للمشاكل والتحديات وذلك عبر الانتخابات الرئاسية.

وأشار في بيان، إلى أنه لا مجال للخوف على الوطن من المؤامرات التي تحاك ضده فى ظل شعبية الرئيس السيسي، الذي أصبح أيقونة للوطنية والزعامة المصرية التي ستدفع الشعب المصري للنزول للانتخابات.

وشدد "الشرباصي"، على أن الإقبال التاريخي من المصريين في الخارج على الانتخابات يؤكد خوف الجميع على الوطن ورغبتهم في استمرار ماكينة العمل والتنمية والنجاح.

وأكد أن المشاركة الشعبية القوية والنزول المكثف سيكون بمثابة ضربة قوية لكل القوى الإرهابية المتربصة بالوطن.

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