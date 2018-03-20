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الوطن

الأعلى للإعلام: تسليم كارنيهات تغطية الانتخابات غدا بتفويض من المؤسسات

منذ 13 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
الأعلى للإعلام: تسليم كارنيهات تغطية الانتخابات غدا بتفويض من المؤسسات

المجلس الأعلي للإعلام

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه من المقرر أن ترسل الهيئة الوطنية للانتخابات كارنيهات تغطية الانتخابات إلى المجلس غدا الأربعاء، على أن يتم توزيعها على وسائل الإعلام فور وصولها مقر المجلس.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن" أنه يجب أن تصدر كل وسيلة إعلامية تفويضا للشخص الذي سيتسلم الكارنيهات من المجلس، مشددا على أنه لن يتم تسليم تلك الكارنيهات دون تفويض رسمي من كل مؤسسة إعلامية للشخص المكلف بالاستلام.

وكان أحمد سليم أمين عام المجلس قد أكد في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن عدد الكارنيهات يصل لنحو 2100 كارنيه لـ40 وسيلة إعلامية.

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