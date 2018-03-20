تسجيل الدخول

الوطن

انطلاق مؤتمر "معلمون خلف الرئيس" بحضور 3 آلاف شخص في الجيزة

منذ 11 دقيقة
كتب: مريم الخطري
انطلاق مؤتمر "معلمون خلف الرئيس" بحضور 3 آلاف شخص في الجيزة

"معلمون خلف الرئيس"

انطلق اليوم، مؤتمر "معلمون خلف الرئيس" بنادي المعلمين بالجيزة، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ومحمد عبد الله الأمين العام للنقابة العامة، ورئيس مجلس إدارة نادي المعلمين، وسعيد إسماعيل نقيب معلمي وسط الجيزة، وبحضور قيادات تعليمية ونقابية وحزبية وأولياء أمور وطلاب مدارس من مختلف المراحل التعليمية والكثير من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.

وبدأ المؤتمر بتلاوة القارئ أحمد الطبلاوي، آيات من القآن الكريم، تلاه عزف السلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة المدنية والمواطنين، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل أن تنعم مصر بالأمن والرخاء.

ويقدر عدد الحضور من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور بحوالي ثلاثة الآف، جاءوا ليثبتوا حبهم وولائهم للوطن، من خلال تمسكهم بدورهم الإيجابي والذي يتطلب المشاركة.

أخبار متعلقة

"شباب المعلمين" يدعو شوقي لمؤتمر جماهيري يحث على المشاركة بالانتخابات

"شباب المعلمين" يدعو شوقي لمؤتمر جماهيري يحث على المشاركة بالانتخابات
بالصور| رئيس مدينة دهب يكرم المعلمين المتميزين بالإدارة التعليمية

بالصور| رئيس مدينة دهب يكرم المعلمين المتميزين بالإدارة التعليمية
أمين "المعلمين": المصريون بالخارج أبهروا الجميع في الانتخابات الرئاسية

أمين "المعلمين": المصريون بالخارج أبهروا الجميع في الانتخابات الرئاسية
نقيب المعلمين يحذر من ادعاءات حسم السيسي لانتخابات الرئاسة

نقيب المعلمين يحذر من ادعاءات حسم السيسي لانتخابات الرئاسة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

روبوتات في قفص الاتهام.. 5 ضحايا تسببت الآلات بمقتلهم آخرهم فتاة أوبر

روبوتات في قفص الاتهام.. 5 ضحايا تسببت الآلات بمقتلهم آخرهم فتاة أوبر

لاجارد تحث "العشرين" على تفادي إجراءات استثنائية بالتجارة

لاجارد تحث "العشرين" على تفادي إجراءات استثنائية بالتجارة

وكيل "تعليم الجيزة": الانتخابات الحالية ستكون بوابة الخير

وكيل "تعليم الجيزة": الانتخابات الحالية ستكون بوابة الخير

"الأعلى للإعلام" يؤجل اجتماعاته لما بعد الانتخابات الرئاسية

"الأعلى للإعلام" يؤجل اجتماعاته لما بعد الانتخابات الرئاسية

برلمانى: السيسي أصبح أيقونة للوطنية والزعامة

برلمانى: السيسي أصبح أيقونة للوطنية والزعامة

اختيارات الوطن

المنتج الفني لـ

المنتج الفني لـ"شعب ورئيس" لـ"هن": السيسي اختار ساندرا نشأت لإجراء الحوار معه

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

نعت سفير أمريكا بـ"ابن كلب".. نفسيون عن موقف "أبو مازن": قمة الغضب

بالفيديو| 9 معلومات عن ساندرا نشأت

بالفيديو| 9 معلومات عن ساندرا نشأت "محاورة شعب ورئيس"

بعد حكم وقف النشاط.. أزمات واجهت "أوبر" و"كريم" في مصر

بعد حكم وقف النشاط.. أزمات واجهت "أوبر" و"كريم" في مصر

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

«ابن السبعين»: «مهرجان الأقصر رد فيّا الروح»

الأكثر قراءة

عاجل