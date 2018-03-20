انطلاق مؤتمر "معلمون خلف الرئيس" بحضور 3 آلاف شخص في الجيزة

انطلق اليوم، مؤتمر "معلمون خلف الرئيس" بنادي المعلمين بالجيزة، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ومحمد عبد الله الأمين العام للنقابة العامة، ورئيس مجلس إدارة نادي المعلمين، وسعيد إسماعيل نقيب معلمي وسط الجيزة، وبحضور قيادات تعليمية ونقابية وحزبية وأولياء أمور وطلاب مدارس من مختلف المراحل التعليمية والكثير من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.

وبدأ المؤتمر بتلاوة القارئ أحمد الطبلاوي، آيات من القآن الكريم، تلاه عزف السلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة المدنية والمواطنين، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل أن تنعم مصر بالأمن والرخاء.

ويقدر عدد الحضور من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور بحوالي ثلاثة الآف، جاءوا ليثبتوا حبهم وولائهم للوطن، من خلال تمسكهم بدورهم الإيجابي والذي يتطلب المشاركة.