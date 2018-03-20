مصطفى بكري: السيسي صادق قارئ للواقع يعترف بمرارته ويُصّر على علاجه

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس صادق قارئ للواقع يعترف بمرارته ويصرّ على علاجه حتى لو كلفه ذلك من شعبيته.

وأضاف بكري، خلال مداخلة لبرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، عبر فضائية "أون لايف"، أن الرئيس وجه انتقادات واضحة لكل من يُلقي اللوم على الدولة في كل شيء، موضحًا أن الرئيس بدأ الطريق الصحيح لمحاولة الإصلاح، بدءًا من الحديث عن الزيادة السكانية.

وأوضح أن الرئيس تحدث عن انتخابات الرئاسة بكل صراحة ووضوح، وأعرب عن تمنيه أنه يكون له 10 منافسين، وهو بذلك يقول إن أي حد أكمل شروط الترشح كان أمامه الطريق مفتوح، وأنه لا يريد شيء من الدنيا سوى أن الوطن يتقدم، وجوده في منصبه لأداء هذا الدور.

وتابع: "الرئيس أكد أن الإخوان هم الذين اصطدموا ودخلوا بالبلد لنفق مظلم، بينما الجيش كان حريصًا على تماسك الدولة المصرية الوطنية، مؤكدًا أن "الرئيس يحرص على الجانب الأخلاقي في التعامل مع الأزمات".

وواصل أن حوار الرئيس مع المخرجة ساندرا نشأت "شعب ورئيس"، هو بداية لمرحلة جديدة من تاريخ هذا الوطن عنوانها المكاشفة، وإعادة بناء الدولة، مؤكدًا أن "هذه المصارحة ستصنع رد فعل شعبي إيجابي".