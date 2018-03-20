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الوطن

رئيس "النواب" الأمريكي يحذر من إقالة المحقق في التدخل الروسي

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
رئيس "النواب" الأمريكي يحذر من إقالة المحقق في التدخل الروسي

ترامب

حذر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، بول راين، الثلاثاء، البيت الأبيض من إقالة المدعي الخاص روبرت مولر قبل انتهائه من التحقيقات في التواطؤ المحتمل لحملة ترامب الانتخابية مع روسيا.

وذكر راين: "يجب أن يكون المدعي الخاص حرا لاستكمال تحقيقاته حتى النهاية دون تدخل".

وأضاف: "أنا واثق أنه سيكون بوسعه فعل ذلك. تلقيت تطمينات بأن إقالته ليست حتى موضع دراسة".

وأكد راين: "لدينا نظام يستند إلى حكم القانون في هذا البلد. لدينا نظام قضائي ولا أحد فوق النظام القضائي".

وأوردت تقارير بأن ترامب سبق له أن فكر في إقالة مولر، الذي يركز في تحقيقاته على ترامب، ومستشاريه المقربين وأفراد أسرته، رغم نفي محامي البيت الأبيض تاي كوب هذه التقارير.

ويحقق مولر في ما إذا كان الفريق الانتخابي لترامب قد تواطأ مع الكرملين خلال الاقتراع الرئاسي في 2016، وهو ما يعتقد أنه عزز من فرص ترامب للفوز في الانتخابات أمام منافسته هيلاري كيلنتون.

ويسعى مولر أيضا إلى كشف ما إذا كان ترامب حاول عرقلة عمل القضاء بإقالته المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، جيمس كومي، في مايو 2017، حسبما افاد موقع قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم.

 

 

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