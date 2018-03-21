أستاذ اجتماع سياسي: خطاب السيسي في "شعب ورئيس" استهدف كل المجتمع

أجرت المخرجة ساندرا نشأت، حوارا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل عنوان "شعب ورئيس"، تناول الجانب الإنساني والشخصي في حياة السيسي، متمثلا في طفولته وصباه وعلاقاته بعائلته وأسرته، كما سلط الضوء على العديد من القضايا المهمة التي تشغل بال المصريين، تخللها الرد على عدد من شكاوى المواطنين ومطالبهم خلال الفترة المقبلة.

وتعليقا على لغة خطاب السيسي، الحوار، قال سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي، إن الحوار تم إجراؤه في توقيت تفصله أيام قليلة، عن فتح باب التصويت في سباق الانتخابات الرئاسية، مما دفع الرئيس إلى التحدث بشكل عام عن الفترة الماضية دون الخوض في تفاصيل ذكرت سابقا.

وأضاف صادق لـ"الوطن" أن الحوار سعى إلى تحقيق عدة أهداف ومخاطبة مختلف الجماهير، تمثل أولها اختيار ساندرا نشأت كمخرجة نسائية، والتحدث عن والدته وعيد الأم، للتواصل مع السيدات الاتي كن صاحبات الكتلة الأكبر في التصويت خلال الأعوام الماضية، سواء كان في الانتخابات الرئاسية السابقة أو الاستفتاء الدستوري.

كما أراد السيسي وفقا لأستاذ الاجتماع السياسي، أن يتواصل مع فئة الجمهور التي لم تستقر على رأيها حتى الآن، من خلال عرض قائمة سريعة بالإنجازات التي حققت في الفترة الرئاسية المنقضية، مع تناول الجانب الإنساني متمثلا في طفولته ومراحل شبابه بأحياء مصر.

وأشار صادق إلى أن الرئيس من خلال تحدثه عن توافر حرية الرأي والتعبير، داعيا الجميع إلى عرض أفكارهم دون خوف يهدف إلى تحييد الشباب وكسب ودهم، خاصة عندما تحدث عن موقفه من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا تضامنه معهما، بخلاف بعض الآثار السلبية التي نتجت عن هذا الحراك، مضيفا أن خطة البرنامج والحوار قد وضعت بحرفية؛ لجذب انتباه الناخبين دون الدخول في تفاصيل مملة، لا تناسب طبيعة الحوار التليفزيوني.