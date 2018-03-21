أسامة كمال عن الانتخابات: الإصبع الملون بـالحبر "عربون محبة" لمصر

طالب الإعلامي أسامة كمال، المصريين المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية والمقرر لها آخر الشهر الحالي.

وقال كمال، في برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر شاشة "dmc": "إحنا اللي بنتمتع بالأمن اللي في يوم اتحرمنا منه، إحنا اللي محتاجين طوابيرنا تسد الشوارع وفي عين العدو، والصباع المتلون بحبر الانتخابات، هيكون عربون محبتكم لمصر بغض النظر بنأيد مين، استحقاق انتخابي، مطلوب كل واحد منا يثبت إنه يستحق مصريته".

وأضاف مقدم برنامج "مساء دي أم سي": "المصريين في الخارج رفعوا رأسهم ورأسنا، بطوابير حسمت سكة مصر في أي اتجاه".