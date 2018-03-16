أسامة كمال مشيدا بكثافة الناخبين بالخارج: "الطوابير امتدت في حب مصر"

وجه الإعلامي أسامة كمال، كل التحية والتقدير للمصريين بالخارج، بعد الإقبال الكبير بالخارج على مقرات السفارات للتصويت بالانتخابات الرئاسية، موضحًا أن طوابير المصريين امتدت في حب مصر، بعيدا عن الانتماءات السياسية.

وأضاف كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي": "كل مصري نزل وشارك محترم، سواء وقف في طابور طويل أو قصير أو بدون طوابير"، مؤكدًا أن تحضر المصريين في الخارج قد يكون وراء زيادة نسبة التصويت في الانتخابات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.