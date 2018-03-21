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الوطن

مظهر شاهين للحكومة بعد وقف "أوبر وكريم": "متخربوش بيوت الناس"

اليوم AM 04:32
كتب: شريف سليمان
مظهر شاهين للحكومة بعد وقف "أوبر وكريم": "متخربوش بيوت الناس"

مظهر شاهين

أكد الإعلامي مظهر شاهين، أنً شركتي أوبر وكريم رفعت عن كاهل الحكومة أعباء تشغيل آلاف الكثير من الشباب، مطالبًا الحكومة بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالشركة، وأوضح أن عدد الشباب الذين يعملون في الشركتين يقدروا بآلاف وذنبهم في رقبة الحكومة، إذا صدر قرار بوقف التعامل معهما مطالبًا بتقنين أوضاعهما.

وأشار شاهين في برنامجه الشارع المصري، المذاع عبر فضائية "hbc" على تردد الصحة والجمال، إلى أنًه يحترم أحكام القضاء، وحديثه مع الحكومة التي تذكرت الآن استكمال بقية الإجراءت بعد سنوات من العمل، ووصف شاهين بأن مشروع "أوبر وكريم" من أعظم المشروعات التي دخلت مصر في السنوات الأخيرة.

وحذر شاهين عن من وقف التعامل مع الشركتين قائلًا: "أنا كمواطن لم أجد خدمات متميزة إلا داخلهما ومتخربوش بيوت الناس، فهناك آلاف البيوت ستتوقف إذا تم وقف الشركتين".

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