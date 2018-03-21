بالفيديو| بكاء لميس الحديدي بسبب سيدة غارمة لديها 4 أبناء مرضى

حكت حنان الزناتي إحدى الأمهات الغارمات، عن قصة كفاحها الصعبة حيث أنجبت 6 أبناء 4 منهم غير أسوياء.

وقالت الزناتي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة" المُذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن أبناءها مرضى بالسرطان والفشل الكلوي والتوحد وكتلة على المخ وشلل نصفي.

وأكدت الزناتي، أنها لجأت للاستدانة من أجل مصاريف علاج أبنائها، حتى أصبحت مهددة بالسجن، وأنها دخلت السجن بالفعل وقضت فيه 4 أيام، تركت فيهم أبناءها المرضى بدون عائل، لولا تدخل مؤسسة مصر الخير وسدادها الديون عنها.

ولم تتمالك الحديدي نفسها، وبكت تأثرًا بما روته الأم الغارمة، وقامت واحتضنتها بعد سماعها لقصة كفاحها مع أبنائها.