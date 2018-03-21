محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزين ببطولة الأيكيدو

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الثلاثاء، أبناء المحافظة أعضاء مركز شباب الخارجة الحاصلين على ميداليات من خلال مشاركتهم ببطولة الجمهورية للأيكيدو للمنافسة والحصول على الحزام الجوكيو والنيكيو، والتي أقيمت بنادي هليوبوليس بالقاهرة.

وقال فولي أبو حسيبة مدرب فريق الايكيدو بمركز شباب الخارجة، إنه شارك بالمسابقة 6 لاعبين من أبناء المحافظة حصل منهم خمسة لاعبين على ميداليات ذهبية وأخرى فضية بالمسابقة وهم: إسراء محمد حسين غلاب أول جمهورية كبار مفتوح على الميدالية الذهبية، فاطمة أحمد محمد أبو زيد ثانى جمهورية كبار مفتوح على الميدالية الفضية، محمد مبروك إبراهيم أول جمهورية مفتوح تحت 18 سنة على الميدالية الذهبية، نوف شرف غريب أول الجمهورية للناشئين على الميدالية الذهبية، هيا شرف غريب أول الجمهورية للناشئين على الميدالية الذهبية، أحمد شرف غريب أول الجمهورية للناشئين على الميدالية الذهبية.

وأضاف فولي أن المحافظ كرم أيضا مدرب الفريق الكابتن فولي أبو حسيبة، وأن هذه المسابقة أشرف عليها الاتحاد المصري للجودو، والأيكيدو، والسومو، والجمعية المصرية للأيكيدو المفوضة من الاتحاد الدولي (الأي كي تاي) من اليابان، وتعد تلك المشاركة هي الأولى لفريق من الوادي الجديد في مثل هذه البطولات.