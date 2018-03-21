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الوطن

الزملوط: 3 أيام إجازة لطلاب الجامعة للمشاركة في الانتخابات

منذ 13 دقيقة
كتب: شرف غريب
الزملوط: 3 أيام إجازة لطلاب الجامعة للمشاركة في الانتخابات

محافظ الوادي الجديد خلال لقائه بطلاب الجامعة فرع الوادي الجديد

استعرض اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جهود الدولة والمحافظة في مجال التنمية والاستثمار، ومجالات خدمة المواطنين بمختلف القطاعات خلال لقائه بطلبة الجامعة فرع الوادي الجديد مساء أمس الثلاثاء، حيث قرر منح طلاب الجامعة 3 أيام إجازة بالتنسيق مع إدارة الجامعة، للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة كونها الوسيلة الديمقراطية لصناعة المستقبل، مع منحهم مقابل مادي "بدل سفر" للتيسير عليهم.

وأضاف المحافظ خلال لقائه بطلاب فرع الجامعة بالوادي الجديد، الذي جرى تنظيمه بمقر كلية التربية بمدينة الخارجة، بحضور مئات من الطلبة والطالبات، وبحضور الدكتور عاطف أبو الوفا نائب رئيس الجامعة لفرع الوادي الجديد، والدكتور ناصر محمد عمر عميد كلية التربية والدكتور حمدي رشوان، أمين عام مساعد شئون فرع الجامعة بالوادي الجديد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إنه جرى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، وجرى التحدث خلال اللقاء عن بعض من الإنجازات، التي تمت على أرض الواقع بمختلف القطاعات.

 

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