سعيد الهلالي يطالب المصريين بتقليد الأمريكان بالاحتفال بعيد الشكر

طالب الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بتقليد الغرب والاحتفال بيوم الشكر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم" المٌذاع عبر فضائية "ON E":"اذا كان مصطفى أمين وعلي أمين نجحوا في أنهم يقنعوا الشعب المصري بعيد الأم فانا عاوز عمرو أديب يقنع الشعب أنه يقلد أمريكا برضه ونحتفل بعيد الشكر لله".

وتابع الهلالي:"أنا عايزك يا إنسان تعمل حساب كده وتشوف ربنا كرمك بايه من السنة اللي فاتت للسنة دي وشوف إيه اللي انت خته عشان تقول لربنا شكرًا واسمه عيد الشكر لله".