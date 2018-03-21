المجتمعات العمرانية الجديدة تنظم احتفالية لتكريم سيدات الهيئة

في إطار الاحتفالات بعيد الأم نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة احتفالية، لتكريم سيدات الهيئة في إطار الاحتفالات بعيد الأم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويأتي ذلك بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والحاجة ياسمين الحصري، الداعية الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ الحصري.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن: تم تكريم الحاجة ياسمين الحصري، خلال الاحتفالية باعتبارها أماً للمدن الجديدة، وتقديراً لاسهاماتها كرائدة من رواد المجتمع المدني بالمدن الجديدة، كما تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات بالهيئة، وتوزيع هدايا عينية، وشهادات تكريم، تقديراً لمجهودهم وعطائهم في خدمة زملائهم، لا سيما أن ترشيح الفائزات تم بناءً على اختيار زملائهن ورؤسائهن في العمل.

وأكدت الحاجة ياسمين الحصري، خلال كلمتها أهمية دور المرأة، موجهة التحية للرجل باعتباره شريك المرأة، الذي نجح في اختيار زوجة فاضلة تسهم في بناء المجتمع، وتكوين أسرة صالحة، تخدم الوطن وتسهم في رفعته.

وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح بالدور الذي تقوم به سيدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المرحلة الحالية من مسيرة الوطن، التي تشهد الكثير من الإنجازات، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأثنت المهندسة رجاء فؤاد على دور المرأة، ومشاركتها الأساسية في تنمية المجتمع، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في جميع المجالات، ونجحت في أداء جميع المهام التي أُوكلت إليها.