"تعليم الغربية" تحصد الـ6 مراكز الأولى في مسابقة "مهنة في صورة"

قال الشناوي عادي وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المديرية فازت حصدت الـ6 مراكز الأولى بفوز 26 طالبا وطالبة في مسابقة "مهنة في صورة"، والتي نظمتها الوزارة لطلبة التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

وأضاف الشناوي، في تصريح صحفي اليوم، وكرمت محافظة الغربية كأفضل محافظة شاركت في مسابقة مهنة في صورة، وحصد التعليم الفنى بالغربية الـ6 مراكز الأولى حيث فاز 26 طالبًا وطالبة في المسابقة، ووزع جهاز تابلت على الطلاب الفائزين بالمراكز الـ6 الأولى، فيما حصل 24 طالبا وطالبة على اشتراك سنة في ساقية الصاوي.

كما حصل ناصر حسن مدير عام التعليم الفنى في الغربية، ومحمد توفيق منسق الأنشطة بالتعليم الفني بالمديرية على شهادات تقدير كافضل مجهود في التعاون والمشاركة في المسابقة.

يذكر أن "مهنة في صورة" مسابقة تصويرية ثقافية خاصة بطلاب التعليم الفني وهي الأولى من نوعها في مصر، وتهدف إلى استعادة متعة التعلم والاعتزاز بالمهن الفنية، وترسيخ أهميتها في المجتمع وتتضمن شروط المسابقة أن يكون المتسابق طالبًا بالتعليم الفني، وأن يعبر محتوى الصورة عن مهنة من مهن التعليم الفني.